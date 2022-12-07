Бывший игрок сборной Марокко Адиль Эрмаш в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился эмоциями после выхода команды в четвертьфинал чемпионата мира.

Какие у вас сейчас эмоции?

«Эмоции просто невероятные, это настоящий праздник. Великое событие для Марокко. Команда заслужила эту победу своей игрой и желанием. Практически весь матч сборная Марокко играла лучше испанцев, только в конце дополнительного времени пришлось понервничать. Вы сами видели, что в основное время мы были ближе к победе«».

Удивил ли кто-то вас в составе сборной Марокко?

«Неправильно говорить о нашей команде, выделяя кого-то одного. Сила этой сборной в единстве, никто не выпячивает себя, все готовы сражаться ради команды и страны. Поэтому я бы выделил главного тренера Валида Реграги. Не хочется плохо говорить о Вахиде Халилходжиче, но при нём в команде не было той атмосферы, которая есть сейчас. Главный тренер нашёл подход ко всем футболистам и заставил каждого почувствовать свою значимость».

Сборная Португалии сильнее Испании?

«Нет никакой разницы, с кем играть в четвертьфинале. Если бы вчера сборная Швейцарии выиграла, то матч с ней был бы не проще и не сложнее. На таких стадиях всё решает не только уровень игры, но и психология, жажда победы и настрой. Я не вижу на этом чемпионате мира команду, которая была бы столь заряжена на успех и мотивирована, как сборная Марокко. Очень хочется, чтобы мы вошли в историю и вышли в полуфинал».