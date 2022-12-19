Роналду – второй по количеству матчей на ЧМ среди игроков, никогда не выигрывавших турнир

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду занял второе место в малоприятном для себя рейтинге.

37-летний игрок, вероятно, провёл свой последний мундиаль, где португальцы добрались до четвертьфинала, уступив Марокко (0:1). Как отмечает Transfermarkt, Роналду расположился на втором месте в списке игроков, сыгравших наибольшее количество матчей на турнире, но так и не ставших чемпионами мира. На счету экс-форварда «Манчестер Юнайтед» 22 игры – на одну меньше, чем у лидирующего итальянца Паоло Мальдини, ушедшего до «золотого» для сборной Италии ЧМ-2006.

В случае поражения Аргентины от Франции в недавнем финале лидером рейтинга остался бы Лионель Месси, недавно установивший рекорд по количеству матчей на чемпионатах мира (26).