Широков: «Не удивлюсь выходу Марокко в финал чемпионата мира»

Экс-футболист сборной России и ряда топ-клубов РПЛ Роман Широков высказался о выходе национальной команды Марокко в полуфинал чемпионата мира – 2022. В матче ¼ финала африканцы минимально одолели португальцев со счетом 1:0.

«Выход Марокко в финал чемпионата мира? Сейчас меня уже не удивит, безусловно. Если Марокко будет в финале - это будет интересно для болельщиков», - передает слова Романа «Спорт-экспресс».

Марокко сыграет в полуфинале чемпионата мира против команды Франции. Противостояние пройдет в среду, 14 декабря.

Финальный поединок турнира состоится в воскресенье, 18 декабря.