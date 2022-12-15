Моуринью – приоритетный вариант на пост нового тренера сборной Португалии

Сборная Португалии всерьёз рассматривает кандидатуру Жозе Моуринью после отставки Фернанду Сантуша.

Португальцы завершили выступление на чемпионате мира в Катаре на стадии четвертьфинала, уступив сборной Марокко (0:1). Сегодня стало известно, что Сантуш не продолжит работу с командой. Моуринью назывался среди кандидатов на роль нового рулевого ещё до ухода Сантуша, однако теперь, как утверждает Record, считается приоритетным вариантом для футбольной федерации Португалии.

Жозе Моуринью возглавляет «Рому» с начала сезона 2021/22. Его контракт с римлянами рассчитан до лета 2024 года.