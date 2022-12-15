Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Матч за 3-е место
Хорватия Хорватия
Марокко Марокко
Финал
Аргентина Аргентина
Франция Франция
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Моуринью – приоритетный вариант на пост нового тренера сборной Португалии

15 Декабря 2022 • 21:30 Комментировать
Марокко
1:0
Португалия
окончен

Сборная Португалии всерьёз рассматривает кандидатуру Жозе Моуринью после отставки Фернанду Сантуша.

Португальцы завершили выступление на чемпионате мира в Катаре на стадии четвертьфинала, уступив сборной Марокко (0:1). Сегодня стало известно, что Сантуш не продолжит работу с командой. Моуринью назывался среди кандидатов на роль нового рулевого ещё до ухода Сантуша, однако теперь, как утверждает Record, считается приоритетным вариантом для футбольной федерации Португалии.

Жозе Моуринью возглавляет «Рому» с начала сезона 2021/22. Его контракт с римлянами рассчитан до лета 2024 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Сборная Португалии Фернанду Сантуш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Декабря
22:42 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кафу: «В финале ЧМ-2022 буду поддерживать Месси и Аргентину»
22:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Вилков оценил назначение Марциняка на финал ЧМ-2022
22:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Талалаев – о Месси: «Его усилий иногда хватает на то, чтобы совершить чудо»
22:31 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Известна причина, по которой Месси пропустил тренировку сборной Аргетнины
22:20 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Маркиньос «не хочет ничего делать» после неудачи сборной Бразилии на ЧМ-2022
22:19 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ловчев – о Месси: «Команда в нём чувствует лидера»
22:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ловчев: «Для меня Марадона всё равно на все времена выше Месси»
22:08 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Данни назвал свой вариант нового тренера сборной Португалии
21:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​«Кучка крыс отпраздновала победу над Швейцарией как победу над Роналду» - сестра игрока 2
21:41 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Раньери поделился ожиданиями от финала
21:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Рабио и Упамекано вернулись к тренировкам в общей группе
21:31 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Агент Барбоза рассказал, что Моуринью может возглавить сборную Португалии
21:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Моуринью – приоритетный вариант на пост нового тренера сборной Португалии
21:19 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси, Мбаппе и Хакими не сыграют за «ПСЖ» в 2022 году
21:08 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бышовец высказался об уходе Сантуша из сборной Португалии
Все новости
Рекомендуем