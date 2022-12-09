Сантуш: «Роналду никогда не говорил мне, что хочет уйти из сборной»

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш отреагировал на информацию о возможном уходе Криштиану Роналду с национальной команды.

«Роналду никогда не говорил мне, что хочет уйти из команды. Посмотрите на его отношение, он праздновал голы вместе с партнерами по команде и благодарил болельщиков», — цитирует Сантуша Marca.

По словам специалиста, перед игрой со Швейцарией у него состоялся диалог с Роналду, игрок остался недоволен, когда узнал, что останется на скамейке, но это нормальная реакция.

Напомним, Португалия разгромила Швейцарию в матче 1/8 финала чемпионата мира со счетом 6:1. В четвертьфинале турнира подопечные Сантуша сыграют с Марокко (10 декабря в 18:00 по мск).