Бывший главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь готов в очередной раз возобновить карьеру.

71-летний специалист объявил о завершении тренерской деятельности сразу после вылета Нидерландов с чемпионата мира в Катаре на стадии четвертьфинала. Ван Галь не намеревается возвращаться к работе, однако может пересмотреть свои планы, если получит заманчивое предложение от сборной Португалии: «Я завершил карьеру, но если в сборной Португалии захотят назначить меня, я выслушаю предложение», – цитирует Diario de Transferencias нидерландца.

Как и Нидерланды с ван Галем, португальцы не сумели преодолеть стадию 1/4 финала на ЧМ-2022, после чего должность тренера покинул Фернанду Сантуш.