​Роналду отказался тренироваться с запасными Португалии

Сборная Португалии во вторник разгромила Швейцарию со счётом 6:1 и пробилась в четвертьфинал чемпионата мира. На следующий день те футболисты, которые выходили на поле в стартовом составе, должны были тренироваться в спортзале. Что до тех, кто вышел на замену или не сыграл вовсе, то они должны были провести полноценное занятие на поле и получить бОльшую нагрузку.

Криштиану Роналду отыграл против швейцарцев 20 минут, и он должен был тренироваться с запасными на поле. Впрочем, нападающий отказался и направился заниматься с основой в тренажёрном зале. Об этом рассказывает Daily Mail со ссылкой на Marca. Отмечается, что отсутствие Роналду на тренировке на поле удивило игроков команды.

Следующий матч на чемпионате мира сборная Португалии проведёт 10 декабря – против Марокко в четвертьфинале.