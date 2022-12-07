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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Роналду отказался тренироваться с запасными Португалии

07 Декабря 2022 • 16:48 Комментировать (2)
Марокко
...
Португалия
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10.12 18:00

Сборная Португалии во вторник разгромила Швейцарию со счётом 6:1 и пробилась в четвертьфинал чемпионата мира. На следующий день те футболисты, которые выходили на поле в стартовом составе, должны были тренироваться в спортзале. Что до тех, кто вышел на замену или не сыграл вовсе, то они должны были провести полноценное занятие на поле и получить бОльшую нагрузку.

Криштиану Роналду отыграл против швейцарцев 20 минут, и он должен был тренироваться с запасными на поле. Впрочем, нападающий отказался и направился заниматься с основой в тренажёрном зале. Об этом рассказывает Daily Mail со ссылкой на Marca. Отмечается, что отсутствие Роналду на тренировке на поле удивило игроков команды.

Следующий матч на чемпионате мира сборная Португалии проведёт 10 декабря – против Марокко в четвертьфинале.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
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МАРОККО ПОРТУГАЛИЯ
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Комментарии (2)
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ARTUR
07 Декабря 2022 в 18:29
я же говорил , он еще долго будет нас радовать ))
NOBODY
07 Декабря 2022 в 16:51
заголовки после ЧМ - "Как Криро помешал сб Португалии стать чемпионом..." )))
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