Роналду снова в запасе: Португалия объявила состав

Третий билет в полуфинал чемпионата мира будут разыгрывать сборные Португалии и Марокко. Главный тренер португальской национальной команды Фернанду Сантуш принял решение выпустить на поле с первых минут следующих исполнителей:

Кошта, Далот, Пепе, Диаш, Геррейру, Невеш, Отавиу, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Фелиш, Рамуш.

Как видим, Криштиану Роналду снова начнёт матч сборной Португалии в запасе.

Матч Марокко – Португалия стартует в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции.

Победитель этого противостояния в полуфинале мундиаля сыграет с победителем матча Англия – Франция.