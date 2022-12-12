Леау философски отнёсся к вылету с чемпионата мира

Сборная Португалии потерпела неудачу в игре с марокканцами и завершила свои выступления в Катаре на стадии четвертьфинала. Рафаэл Леау был выпущен на поле под конец игры, но и автор двух мячей на чемпионате мира ничем не смог помочь своей команде. Он философски относится к вылету с чемпионата:

- Мы столкнулись с соперником, который смог предложить в этой игре больше, чем мы. Потому он и прошёл дальше, а мы - нет. Но португальская команда на этом не заканчивается, жизнь идет дальше, и будущее мне кажется достаточно интересным. Я благодарен всем португальцам, которые поддерживали нас, - написал в социальных сетях Леау.