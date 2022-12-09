​Карпин рассказал, исключил ли бы он Роналду из команды

Криштиану Роналду не попал в основной состав сборной Португалии на прошлый матч против Швейцарии. Позже появилась информация о том, что звёздный форвард оказался тренироваться с игроками запаса.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, исключил ли бы он из состава своей команды звёздного игрока при отказе от тренировки с резервистами.
«Мне не кажется это правильным. Ситуации бывают разные, надо понимать всю кухню, как общается тренерский штаб с командой», - высказался Карпин, чьи слова на своих страницах приводит sport24.
В субботу, 10 декабря, сборная Португалии сыграет с Марокко в четвертьфинале чемпионата мира.
Бан пользователя