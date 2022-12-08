Пресс-служба сборной Португалии: «Роналду не грозился покинуть расположение команды»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не грозился покинуть расположение команды после разговора с главным тренером Фернанду Сантушем. Об этом официально сообщила пресс-служба португальской сборной.

Ранее ходили слухи, что Роналду якобы взбесился фактом не попадания в стартовый состав на матч ⅛ финала чемпионата мира против Швейцарии, который Португалия выиграла 6:1. Заменивший Криштиану в основе нападающий Гонсалу Рамуш оформил хет-трик и отдал голевую передачу.

Ранее у Роналду был конфликт с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом, из-за чего нападающий впоследствии разорвал контракт с манкунианцами.