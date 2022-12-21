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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Шунин: «В начале чемпионата мира мне очень хотелось, чтобы Месси и Роналду сыграли друг против друга в финале»

21 Декабря 2022 • 12:00 Комментировать
Марокко
1:0
Португалия
окончен

Вратарь «Динамо» Антон Шунин заявил, что рассчитывал увидеть в финале чемпионата мира противостояние аргентинца Лионеля Месси с португальцем Криштиану Роналду.

Напомним, что мундиаль в Катаре выиграла сборная Аргентины, обыгравшая в финале Францию (3:3, 4:2 — пен). Португалия, в свою очередь, выбыла на стадии 1/4 финала, уступив команде Марокко (0:1).

«В начале турнира мне очень хотелось, чтобы Месси и Роналду сыграли друг против друга в финале, это было бы очень красиво! Видел, что многие чуть ли не списывали их, говорили о новых дарованиях», — приводит слова Шунина Sport24.

Также 35-летний голкипер признался, что симпатизирует Месси не только как футболисту, но и как личности. Поэтому очень рад, что нападающий «ПСЖ» сумел завоевать все возможные трофеи.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Динамо Москва Сборная Аргентины Сборная Португалии Антон Шунин
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