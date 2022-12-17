Тихонов: «То, что Роналду пропустил предсезонку, не могло стать причиной всех бед»

Бывший нападающий национальной сборной России Андрей Тихонов высказался о португальце Криштиану Роналду.

«То, что Роналду пропустил предсезонку, не могло стать причиной всех бед. Для футболистов такого уровня, как Роналду, достаточно двух недель, чтобы подготовиться к ЧМ», - приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

Специалист считает физическую форму звёздного португальца оптимальной, а причину последних неудач Роналду Тихонов видит во взаимоотношениях с другими футболистами и тренерами.

Национальная сборная Португалии вылетела с чемпионата мира – 2022 в Катаре, в четвертьфинале уступив сборной Марокко со счётом 0:1.