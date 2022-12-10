Дин Эштон: «Португалия без Роналду - более разносторонняя команда, чем с ним»

Экс-игрок Английской премьер-лиги Дин Эштон поделился своим мнением о том, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не попал в стартовый состав команды на матч 1/4 финала чемпионата мира против Марокко.

«Удивился, если бы Роналду начал в старте. Было очевидно, что Гонсалу Рамуш сейчас лучше. Конечно, он должен был начать с первых минут, так что в этом нет ничего удивительного. Я думаю, что Португалия без Роналду - более разносторонняя команда, чем с ним. Сомневаюсь, что Роналду принимает это, но ему просто приходится с этим смириться», — сказал Эштон в интервью talkSPORT.

В данную минуту продолжается второй тайм матча между командами Марокко и Португалии (1:0). Следить за текстовой трансляцией можно на сайте LiveResult.ru.