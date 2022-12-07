Билялетдинов считает, что Роналду может продолжить карьеру в Китае

Экс-полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о будущем нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

Напомним, бывший клуб 37-летнего футболиста «Манчестер Юнайтед» расторг контракт со звёздным форвардом в конце ноября текущего года, после того как Роналду дал скандальное интервью, в котором раскритиковал манкунианцев.

По мнению Билялетдинова, клубу, который решит пригласить к себе португальского нападающего, придётся распрощаться с солидной сумой денег. Поэтому во главе угла будет стоять финансовый вопрос.

«Если брать такого колоритного персонажа в команду, то можно распрощаться с деньгами. Эти деньги уже отбить нельзя на дальнейшей продаже в силу возраста Роналду. Не знаю, может, Криштиану в Китае окажется», — цитирует Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Роналду провёл в составе «Манчестер Юнайтед» 16 матчей, забив в них три гола и отдав две результативные передачи.