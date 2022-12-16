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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Эвра: «Не удивлюсь, если Роналду завершит карьеру»

16 Декабря 2022 • 14:36 Комментировать (2)
Марокко
1:0
Португалия
окончен

Бывший защитник французской национальной команды Патрис Эвра высказался о будущем Криштиану Роналду.

«Выиграть чемпионат мира со своей сборной — это было его мечтой, и теперь эта мечта разбита. Я не буду говорить о Криштиану, но я не удивлюсь, если он завершит карьеру», — приводит слова экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» Sky Sports.

Напомним, что сам Роналду после сенсационного вылета от Марокко на четвертьфинальной стадии катарского мундиаля рассказал о готовности поехать со сборной на чемпионат Европы - 2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Патрис Эвра
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Комментарии (1)
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Alex1972
16 Декабря 2022 в 14:47
Он её уже завершил... Летом... Но ковылять ещё где-то будет...
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