Эвра: «Не удивлюсь, если Роналду завершит карьеру»

Бывший защитник французской национальной команды Патрис Эвра высказался о будущем Криштиану Роналду.

«Выиграть чемпионат мира со своей сборной — это было его мечтой, и теперь эта мечта разбита. Я не буду говорить о Криштиану, но я не удивлюсь, если он завершит карьеру», — приводит слова экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» Sky Sports.

Напомним, что сам Роналду после сенсационного вылета от Марокко на четвертьфинальной стадии катарского мундиаля рассказал о готовности поехать со сборной на чемпионат Европы - 2024.