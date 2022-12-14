Манише: «Моуринью был бы идеальным тренером для сборной Португалии»

Бывший португальский полузащитник Манише считает Жозе Моуринью лучшим кандидатом на пост нового главного тренера сборной.

Португальцы завершили выступление на чемпионате мира в Катаре, уступив сборной Марокко (0:1) в четвертьфинале. Данный результат поставил под сомнение дальнейшее пребывание Фернанду Сантуша во главе команды.

По слухам, одним из кандидатов на роль нового рулевого является Жозе Моуринью, и знаменитый экс-игрок Манише одобряет такой вариант: «Моуринью идеально подходит для этой должности, – цитирует бывшего хавбека TMW. – Он работал в лучших клубах, выиграл все возможные трофеи – пора попробовать силы в сборной. Он очень опытен и отлично знает как местный, так и зарубежный футбол», – восхваляет Манише нынешнего тренера «Ромы».