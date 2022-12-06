Симон отреагировал на вылет сборной Испании с ЧМ-2022

Голкипер испанской национальной команды Унай Симон высказался о вылете своей сборной с чемпионата мира в Катаре.

«Думаю, что мы весь матч были лучше соперника, но теперь мои слова значения не имеют, поскольку мы не забили. В серии пенальти соперник был лучше и обеспечил себе место в четвертьфинале. Мы все время видим сюрпризы на этом чемпионате», — приводит слова вратаря «Атлетика» из Бильбао издание Marca. Симон отметил, что никто в составе «красной фурии» не ожидал такого исхода матча 1/8 финала.

Напомним, что сборная Испании вылетела с катарского мундиаля, уступив в серии пенальти со счётом 0:3 после нулевой ничьи в основное время. Подобное происходит с чемпионами мира - 2010 на втором турнире подряд.