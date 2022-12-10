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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сенников: «У Марокко нет шансов в матче с Португалией»

10 Декабря 2022 • 17:58 Комментировать
Марокко
0:0
Португалия
1 5.50 X 3.60 2 1.77
1-й тайм

Экс-игрок московского «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился своим прогнозом на поединок 1/4 финала мундиаля в Катаре, где сойдутся сборные Марокко и Португалии.

«На мой взгляд, шансов у Марокко в матче с Португалией нет. Они опять будут отбиваться и играть на контратаках. Думаю, что с такими сильными португальцами марокканцы вряд ли справятся», — передает слова Сенникова «Матч ТВ».

Напомним, что в 1/8 финала турнира сборной Марокко обыграла команду Испании (0:0, 3:0 по пенальти).

Встреча марокканцев и португальцев стартует 10 декабря в 18:00 по московскому времени. Следить за текстовой трансляцией можно на сайте LiveResult.ru

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Сборная Марокко Дмитрий Сенников
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МАРОККО ПОРТУГАЛИЯ
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