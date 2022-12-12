«Это и моя месть» - марокканская модель довольна, увидев Роналду на коленях

Амар Сабель, марокканская модель, довольна тем, что сборная Марокко обыграла португальцев - а вид стоящего на коленях Криштиану Роналду стал для нее личной местью за то, что он, как она пояснила, бросил ее в 2014 году.

- Мы познакомились в Мадриде, он начал флиртовать, и я тоже. Он говорил мне «я не люблю блондинок, но ты нравишься мне». Мы оказались у него дома, я увидела там фотографию Ирины Шейк. Мы пили шампанское, у нас была очень нежная ночь. В пять утра его друг отвез меня домой. А потом он заблокировал меня в ватсапе. Все было кончено. И вот она, месть, - написала девушка, приложив к сообщению свою фотографию с Роналду.