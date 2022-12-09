Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал ситуацию вокруг нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Может, он не восстановился, может, у него какая-то травма. Возможно, Сантуш решил дать сыграть молодежи, ведь молодым везде дорога. Криштиану это понимает. Думаю, он все равно поговорил с главным тренером, они нашли общий язык. В ближайших играх он все равно сыграет. Самое главное, чтобы результат команды был хорошим. Тогда все будут довольны. Даже Роналду, который не вышел в старте. Для него самое главное, чтобы Португалия прошла как можно дальше», - сказал Булыкин.

Напомним, звезда сборной Португалии остался в запасе на матч 1/8 финала чемпионата мира в Катаре против Швейцарии (6:1). Однако, 37-летний форвард вышел на поле на 73-й минуте, когда его команда уже выигрывала 5:1.

Позже в португальских СМИ появилась информация, что Роналду хотел завершить карьеру в национальной команде из-за того, что наставник Фернанду Сантуш заменяет его во время матчей.

Сборная Португалии сыграет против Марокко в четвертьфинале ЧМ-2022 завтра, 10 декабря, стартовый свисток прозвучит – в 18:00 по московскому времени.