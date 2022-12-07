​Рамуш высказался о Роналду, которого он заменил в основе Португалии

Сборная Португалии в матче 1/8 финала чемпионата мира разнесла Швейцарию со счётом 6:1. Главным героем встречи стал нападающий Гонсалу Рамуш. Выйдя в основе вместо Криштиану Роналду, Рамуш отметился тремя забитыми мячами. После игры футболист сказал несколько слов о Криштиану и других своих кумирах.

«Роналду – наш капитан. Каждый наш футболист с нетерпением ждёт возможности сыграть с ним бок о бок. Он мой ориентир и кумир для многих из нас. Роналду, Левандовски, Ибрагимович – эти игроки являются моими образцами для подражания», - рассказал Рамуш журналистам.

Теперь сборная Португалии будет готовиться к матчу 1/4 финала чемпионата мира против Марокко.