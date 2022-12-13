Агент Барбоза назвал кандидатов на пост тренера сборной Португалии

Футбольный агент Паулу Барбоза назвал кандидатов на пост наставника португальской национальной команды.

«Главный тренер «Палмейраса» Абел Феррейра. О нем много говорят. У нас есть Жорже Жезуш, который сейчас в «Фенербахче». Ещё можно назвать Витора Перейру, который работал в Китае и Турции», – приводит слова агента издание «РБ Спорт».

По его мнению, Жозе Моуринью вряд ли согласится на подобную работу, поскольку у великого специалиста есть свои интересы в «Роме».

Напомним, что сборная Португалии прекратила борьбу за чемпионский на четвертьфинальной стадии, сенсационно уступив Марокко. По слухам, тренер команды Фернанду Сантуш может покинуть свой пост.