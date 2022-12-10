Сантуш: «Успехи сборной Португалии ещё впереди»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался после поражения от Марокко (0:1) в четвертьфинале чемпионата мира.

Африканская команда вышла в полуфинал благодаря голу, забитому на 42-й минуте.

«Большое разочарование. Мы верили в себя, но поражение есть поражение. В первом тайме команда испытывала проблемы с креативностью, но после некоторых корректив, внесённых в перерыве, наша атака стала выглядеть убедительнее. К сожалению, иногда не хватало терпения – игроки слишком торопились доставлять мяч в чужую штрафную.

Мы опечалены, но на этом путь нынешнего поколения сборной Португалии не завершён, у нас есть всё для будущих побед», – цитирует Abola Сантуша.