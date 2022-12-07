Парфёнов: «Честно, думал, Швейцария даст бой»

Российский тренер Дмитрий Парфёнов, ныне рулевой ФК «Родина», рассказал, какая команда в прошедшем раунде плей-офф мундиаля в Катаре его удивила больше всех.

«Удивил счёт матча Португалия – Швейцария. Честно, думал, Швейцария даст бой», - цитирует Парфёнова «Чемпионат».

Специалист добавил, что португальцы приятно удивили его таким разгромом, ведь эта сборная давно не забиралась на высокие места чемпионата мира.

10 декабря португальцы попытаются закрепить успех и попасть в четвёрку лучших команд текущего чемпионата мира по футболу. Но для этого им надо одолеть сенсационную сборную Марокко.