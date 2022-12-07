Буну: «Мы чувствуем любовь и поддержку всех наших болельщиков»

Голкипер национальной сборной Марокко Яссин Буну прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал чемпионата мира – 2022 в Катаре после победы над сборной Испании (0:0, 3:0 пен).

«Мы чувствуем любовь и поддержку всех наших болельщиков из Марокко и других стран мира. Это даёт нам силы играть в тот футбол, в который мы играли [в матче с Испанией]. Я должен поблагодарить всех своих товарищей по команде, они мне очень помогли. Это были колоссальные усилия. Я аплодирую им за их работу. Этот подарок - для всех моих товарищей по команде и всех людей вокруг нас», - приводит слова спортсмена Mundo Deportivo.

В четвертьфинале сборная Марокко сыграет со сборной Португалии.