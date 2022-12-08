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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Рахимов включил Марокко в список фаворитов ЧМ-2022

08 Декабря 2022 • 17:26 Комментировать
Марокко
...
Португалия
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10.12 18:00

Экс-рулевой «Ахмата» Рашид Рахимов считает, что у сборной Марокко есть шанс выиграть чемпионат мира 2022 года, который проходит в Катаре.

«На данный момент я бы три фаворита отметил. Это Бразилия, Франция и Марокко. Потому что марокканцы во всех трех матчах в группе выглядели очень хорошо», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

Напомним, марокканцы выиграли свою группу, опередив Хорватию, Бельгию и Канаду. В 1/8 финала турнира сборная Марокко одержала победу над Испанией (0:0, 0:3 по пенальти). В четвертьфинальном матче чемпионата мира марокканцы встретятся с Португалией, игра состоится 10 декабря, начало запланировано на 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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МАРОККО ПОРТУГАЛИЯ
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