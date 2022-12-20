Губерниев: «Роналду оказался раздутой фигурой, он подвёл своих поклонников»

Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев назвал главное разочарование чемпионата мира в Катаре.

Губерниев считает, что им стал нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, который, по мнению многих, оказал негативное влияние на атмосферу в раздевалке команды, из-за чего португальцы выбыли на стадии 1/4 финала, уступив Марокко (0:1).

«Он подвёл своих поклонников поведением. И оказался такой раздутой фигурой. Удар нужно держать, и на поле все равны», — цитирует Губерниева Metaratings.

Напомним, на прошедшем мундиале 37-летний Роналду провёл пять матчей, отметившись в них одним забитым голом.