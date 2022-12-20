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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Губерниев: «Роналду оказался раздутой фигурой, он подвёл своих поклонников»

20 Декабря 2022 • 15:14 Комментировать (2)
Марокко
1:0
Португалия
окончен

Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев назвал главное разочарование чемпионата мира в Катаре.

Губерниев считает, что им стал нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, который, по мнению многих, оказал негативное влияние на атмосферу в раздевалке команды, из-за чего португальцы выбыли на стадии 1/4 финала, уступив Марокко (0:1).

«Он подвёл своих поклонников поведением. И оказался такой раздутой фигурой. Удар нужно держать, и на поле все равны», — цитирует Губерниева Metaratings.

Напомним, на прошедшем мундиале 37-летний Роналду провёл пять матчей, отметившись в них одним забитым голом.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Дмитрий Губерниев
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Комментарии (2)
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ARTUR
20 Декабря 2022 в 15:49
Такой ты и профессионал раз это только сейчас заметил .
CHegevarra007
20 Декабря 2022 в 15:25
Считаю, что Диман выдал свою очередную чушь какую-то. Своими необдуманными действиями за последние 2-3 месяца португез конечно удивил своих поклонников и не только их, но на этом всё. А насчёт раздутой фигуры, тут Диману надобно в зеркало посмотреть.
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