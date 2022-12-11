Канчельскис спрогнозировал будущее Роналду в сборной Португалии

Экс-форвард сборной России и «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт Андрей Канчельскис поделился мнением о карьере 37-летнего звездного нападающего Криштиану Роналду в национальной команде Португалии.

«Мне кажется, Роналду закончит карьеру в сборной Португалии. Все-таки у него уже возраст не тот. Думаю, он и сам уже не захочет играть за сборную, даже если ему будут предлагать», - приводит слова Канчельскиса издание «Чемпионат».

Напомним, что сборная Португалии вылетела с чемпионата мира – 2022 на стадии ¼ финала. Пиренейцы неожиданно уступили команде Марокко со счетом 0:1.