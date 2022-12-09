Тренер сборной Марокко: «Надеюсь, Роналду не будет играть»

Наставник сборной Марокко Валид Реграги высказался о нападающем команды Португалии Криштиану Роналду. Соперники встретятся в четвертьфинале чемпионата мира – 2022.

«Марокко сыграет с одной из сильнейших сборных мира, за которую выступают очень мастеровитые футболисты. Я не знаю, будет ли играть Криштиану Роналду. Надеюсь, его не будет на поле. Это один из лучших игроков в истории футбола, поэтому я буду рад, если его не выпустят», - передает слова специалиста A Bola.

Добавим, что матч Марокко – Португалия пройдет завтра, 10 декабря. Начало – 18:00 по московскому времени.