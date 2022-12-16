Неста: «Я по-прежнему считаю Роналду одним из лучших в мире»

Бывший защитник «Милана» Алессандро Неста высказался о португальском нападающем Криштиану Роналду.

«Я по-прежнему считаю его одним из лучших футболистов мира. Я думаю, что критика в его адрес заслуженная, но некоторые настолько озлоблены, что это больше похоже на зависть. У меня к Роналду огромное уважение, несмотря на, откровенно говоря, слабый чемпионат мира», — приводит слова чемпиона мира - 2006 издание Corriere dello Sport.

По мнению Несты, необходимо проявить уважение к Роналду, поскольку в 38 лет он способен играть на высоком уровне, чего сам Алессандро уже не мог себе позволить в подобном возрасте.

Напомним, что в Катаре Криштиану стал автором одного забитого мяча. Португалия вылетела на четвертьфинальной стадии от сенсационной сборной Марокко.