«Убили человека и сборную»: сестра Роналду требует уволить главного тренера Португалии

Сборная Португалии сенсационно проиграла команде Марокко в четвертьфинале чемпионата мира – 2022. Пиренейцы уступили со счетом 0:1 и завершили свой поход за трофеем.

Сестра 37-летнего звездного форварда Криштиану Роналду Эльма Авейру разместила в социальных сетях хэштег #fernandosantosout с призывов уволить главного тренера Фернанду Сантуша. Она добавила: «Убили человека. Убили сборную. Убили целую нацию».

Напомним, что Криштиану начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле только после перерыва.

В полуфинале чемпионата мира сборная Марокко встретится с национальной командой Франции. Поединок состоится в среду, 14 декабря, начало – 22:00 по московскому времени.