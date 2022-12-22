Кухарчук: «У Роналду не всё потеряно»

Игрок подмосковных «Химок» Илья Кухарчук высказался о будущем великого португальца Криштиану Роналду.

«Думаю, у него не всё потеряно. Смотря, куда он пойдёт дальше. Может быть, в новом клубе он расцветёт новыми красками. Не думаю, что это тот человек, который расстраивается из-за того, что его не поставили в состав», — приводит слова футболиста издание «РБ Спорт». По мнению Кухарчука, Роналду останется в Европе, поскольку на высоком уровне португалец ещё не всё сказал.

Напомним, что Криштиану забил всего один гол на катарском мундиале, вылетев с португальской сборной на четвертьфинальной стадии. Роналду является свободным агентом после разрыва контракта с «Манчестер Юнайтед».