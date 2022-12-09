Карпин: Наверное, Сантуш не просто так оставляет Роналду на скамейке

Наставник сборной России Валерий Карпин высказался о непопадании нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в стартовый состав в матче со Швейцарией (6:1).

«Лучше ли смотрится сборная Португалии без Роналду? В «МЮ» Роналду тоже уже не блистал, не всегда играл. Наверное, Тен Хаг и Сантуш это делают не просто так», — приводит слова Карпина Sport24.

Специалист отметил, что не может назвать точную проблему Роналду, для этого необходимо тренировать его и постоянно видеть.

В 1/4 финала чемпионата мира сборная Португалии сыграет с Марокко, матч состоится 10 декабря в 18:00 по московскому времени.