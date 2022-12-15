Бышовец высказался об уходе Сантуша из сборной Португалии

Бывший наставник российской национальной команды Анатолий Бышовец высказался об уходе Фернанду Сантуша с поста главного тренера сборной Португалии.

«Выступление Португалии сложно назвать успешным. Тренеру не удалось решить главный вопрос, а именно вопрос подготовки к матчу с Марокко, которое морочило голову практически всем командам», — заявил известный в прошлом футболист в интервью «Спорт-Экспрессу». По его мнению, недооценка африканской команды и ситуация с заменами Криштиану Роналду стали ключевыми факторами в отставке специалиста.

Напомним, что Сантуш покинул свой пост после восьми лет у руля сборной. Под его руководством пиренейцы выиграли чемпионат Европы и первый сезон Лиги наций УЕФА. На катарском мундиале португальцы вылетели на стадии 1/4 финала, уступив с минимальным счётом сборной Марокко.