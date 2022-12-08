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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Роналду сделал заявление на фоне последних новостей

08 Декабря 2022 • 16:32 Комментировать (1)
Марокко
...
Португалия
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10.12 18:00

Вокруг сборной Португалии неспокойно. Криштиану Роналду не попал в основной состав команды на матч 1/8 финала чемпионата мира против Швейцарии, после чего появилась информация о том, что звёздный форвард может покинуть лагерь команды.

Между тем, сам Криштиану Роналду выступил с заявлением посредством социальных сетей.

«Наша команда слишком сплочённая, чтобы её могли сломить внешние силы. Наша нация слишком смелая, чтобы её мог запугать любой противник. У нас команда в прямом смысле этого слова, и она будет бороться за мечту до самого конца. Верьте вместе с нами! Вперёд, Португалия!» - написал Роналду.

В настоящий момент сборная Португалии ведёт подготовку к поединку 1/4 финала чемпионата мира против Марокко. Игра состоится в ближайшую субботу, 10 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Победитель дуэли Марокко – Португалия в полуфинале мундиаля сыграет с победителем противостояния Англия – Франция.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
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МАРОККО ПОРТУГАЛИЯ
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Комментарии (1)
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ARTUR
08 Декабря 2022 в 16:38
я тоже как то очень засомневался с чего бы это ему уезжать ?? команда ведь выигрывает , это он когда команда буксует тикает оттуда... а так то что , вдруг и мундиаль выиграют , и тогда можно будет писать МЫ ВЫИГРАЛИ , МЫ КОМАНДА ,Я КАПИТАН . Я ЧЕМПИОН !!))
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