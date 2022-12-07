Хаджи считает, что сборная Марокко может пройти Португалию

Бывший менеджер московского «Спартака» Александр Хаджи высказался в преддверии матча между сборными Марокко и Португалии.

«Может ли Марокко пройти Португалию? Может. Команда очень хорошая, активная. Они не боятся ничего. Плюс обыграли сейчас одну из лучших команд Европы и мира», — приводит слова Хаджи Rusfootball.

Напомним, марокканцы одолели Испанию (0:0, 3:0 по пенальти) в рамках 1/8 финала чемпионата мира, а португальцы оказались сильнее Швейцарии (6:1).

Сборная Марокко встретится с Португалией в четвертьфинале мундиаля, игра пройдет 10 декабря, стартовый свисток запланирован на 18:00 по московскому времени.