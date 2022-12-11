Мейра назвал причину вылета Португалии с ЧМ-2022

Бывший футболист петербургского «Зенита» Фернанду Мейра в беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса» высказался о вылете сборной Португалии с чемпионата мира – 2022. В четвертьфинале подопечные Фернанду Сантуша уступили Марокко со счетом 0:1.

«Марокканцы слаженно действовали в обороне и качественно действовали на контратаках. Наш вратарь совершил результативную ошибку, поэтому мы пропустили. Поздравляю Марокко с проходом», - высказался Мейра.

В полуфинале чемпионата мира сборная Марокко встретится с национальной командой Франции, которая является действующим чемпионом мира. Встреча состоится в среду, 14 декабря.