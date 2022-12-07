Морган рассказал, какую команду хотел бы видеть чемпионами мира, помимо Англии

Популярный британский журналист Пирс Морган рассказал, какую команду он хотел бы увидеть в роли победительницы чемпионата мира в Катаре.

Сначала в соцсетях он очевидно ответил, что болеет за сборную Англии. Но после на вопрос «Кто, если не Англия?» Морган ответил, что хотел бы увидеть с кубком мира в руках Криштиану Роналду и команду Португалии.

«Если и Англия не возьмёт трофей, то я хочу увидеть как это делает Криштиану Роналду», - написал Морган.

6 декабря сборная Португалии расправилась со сборной Швейцарии – 6:1. В четвертьфинале катарского мундиаля «европейских бразильцев» ждут творцы сенсации из Марокко. Матч состоится 10 декабря.