Сборная Марокко с 1970 года не проигрывает в матче ЧМ, если ведет в счёте к перерыву

Сборная Марокко сенсационно выбралась в четвертьфинал катарского чемпионата мира и в настоящий момент встречается с португальцами. В конце первой половины встречи марокканцам удалось выйти вперед и удержать преимущество до перерыва.

Теперь за них говорит статистика - Марокко не проигрывает в матче чемпионата мира с 1970 года, в том случае, если уходит на перерыв, лидируя в счете. В последний раз осечка произошла 3 июня 1970 года в матче против ФРГ (1:2). С тех пор Марокко трижды уходил на перерыв с преимуществом в счете в матчах ЧМ, и все три игры закончились итоговой победой марокканцев.

Следить за событиями игры между сборными Марокко и Португалии можно в формате прямой онлайн-трансляции.