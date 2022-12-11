Канчельскис: «Криштиану можно назвать героем, я поставил бы его в один ряд с Фигу и Руем Коштой»

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис рассказал, что он думает о нападающем Португалии Криштиану Роналду после вылета его национальной команды с ЧМ-2022.

«Криштиану можно назвать героем. Я поставил бы его в один ряд с Фигу и Руем Коштой. Роналду нужно сказать спасибо, пожелать здоровья и удачи в дальнейшем. Думаю, Роналду заслужил, чтобы его проводили из сборной почётно — сделали прощальный матч», – сказал Канчельскис в интервью «Чемпионату».

Напомним, что португальцы проиграли свой четвертьфинальный матч против Марокко со счетом 0:1, закончив выступление на мундиале.