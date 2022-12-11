Журналист, взявший скандальное интервью у Роналду: «Сборная Марокко заслуженно победила Португалию»

Британский журналист Пирс Морган, который взял нашумевшее интервью у нападающего Криштиану Роналду, высказался о победе Марокко над Португалией (1:0) в четвертьфинале чемпионата мира – 2022.

«Ничего себе, победа Марокко. Очень досадный момент для Португалии. Но могу сказать, что африканцы выиграли вполне заслуженно. Они были великолепны. Марокканцы были полны энергии, сильны в защите и опасны в нападении», - оставил сообщение журналист в социальных сетях.

За выход в финал чемпионата мира марокканские футболисты поборются с национальной командой Франции. Игра пройдет 13 декабря.