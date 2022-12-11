​Пеле отреагировал на высказывание Роналду

На следующий день после вылета сборной Португалии с чемпионата мира публикацию в социальных сетях сделал Криштиану Роналду. В комментариях к публикации отметился легендарный футболист Пеле.

«Спасибо, что заставил нас улыбнуться, мой друг», - написал Пеле.

Стоит сказать, что в настоящий момент Пеле находится в больнице под присмотром врачей. За последнее время Король футбола не раз оказывался на больничной койке. В прошлом году Пеле перенёс операцию по удалению опухоли.

Для Криштиану Роналду этот турнир, вероятно, был последним шансом стать чемпионом мира. К следующему мундиалю Роналду будет 41 год.