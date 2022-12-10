Шалимов — о Роналду: «Я бы ему сам собрал чемодан и сказал: «Езжай в Саудовскую Аравию»

Экс-главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился мнением о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что 37-летний футболист, находящийся в данный момент без клуба, угрожал наставнику национальной команды Фернанду Сантушу отъездом из расположения сборной. Такому поведению Роналду могли поспособствовать решения португальского тренера сначала заменить главную звезду команды по ходу матча 3-го тура группового этапа с Южной Кореей (1:2), а затем и не выпустить его в стартовом составе на матч 1/8 финала против Швейцарии (6:1). Кроме того, недавно появились слухи о том, что Роналду может продолжить карьеру в клубе из Саудовской Аравии.

«Я бы ему сам собрал чемодан и сказал: «Езжай в Саудовскую Аравию». Уговаривать и проводить какие-то беседы…Если его не поставят в стартовый состав — это будет правильное решение», — цитирует Шалимова «Чемпионат».

Напомним, сегодня, 10 декабря, состоится четвертьфинальный матч чемпионата мира, в котором Португалия встретится с Марокко. Начало — в 18:00 по московскому времени.