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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Леау дал комментарий по вылету Португалии с чемпионата мира

11 Декабря 2022 • 18:07 Комментировать
Марокко
1:0
Португалия
окончен

Нападающий сборной Португалии Рафаэл Леау высказался о вылете команды с чемпионата мира в Катаре. На стадии ¼ финала пиренейцы сенсационно проиграли Марокко со счетом 0:1.

«С таким подбором игроков у нас были очень высокие амбиции на этом турнире. Мы настраивались на победу. Но нам попался соперник, у которого было нечто большее, чем у нас, поэтому они шагнули дальше. Мы перевернем эту страницу и станем еще сильнее. Нас ждет яркое будущее», - оставил сообщение Рафаэл в социальных сетях.

Добавим, что Марокко сыграет в полуфинале против сборной Франции. Встреча состоится 14 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Рафаэл Леау
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