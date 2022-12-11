Леау дал комментарий по вылету Португалии с чемпионата мира

Нападающий сборной Португалии Рафаэл Леау высказался о вылете команды с чемпионата мира в Катаре. На стадии ¼ финала пиренейцы сенсационно проиграли Марокко со счетом 0:1.

«С таким подбором игроков у нас были очень высокие амбиции на этом турнире. Мы настраивались на победу. Но нам попался соперник, у которого было нечто большее, чем у нас, поэтому они шагнули дальше. Мы перевернем эту страницу и станем еще сильнее. Нас ждет яркое будущее», - оставил сообщение Рафаэл в социальных сетях.

Добавим, что Марокко сыграет в полуфинале против сборной Франции. Встреча состоится 14 декабря.