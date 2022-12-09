Мендеш предложил Леау «Реалу», клуб уже дал ответ

Жорже Мендеш, агент нападающего «Милана» Рафаэла Леау, предложил услуги своего клиента мадридскому «Реалу». По информации от Marca, «королевский клуб» ответил тем, что не заинтересован в трансфере португальца в январское трансферное окно. При этом руководство «сливочных» не стало исключать возможный интерес к футболисту следующим летом.

Ранее среди претендентов на Леау числился лондонский «Челси», который может возобновить интерес к нападающему в ближайшем будущем.

Напомним, в данный момент Леау выступает на чемпионате мира за сборную Португалии, где успел забить два гола в статусе запасного.