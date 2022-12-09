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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Мендеш предложил Леау «Реалу», клуб уже дал ответ

09 Декабря 2022 • 10:56 Комментировать
Марокко
...
Португалия
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10.12 18:00

Жорже Мендеш, агент нападающего «Милана» Рафаэла Леау, предложил услуги своего клиента мадридскому «Реалу». По информации от Marca, «королевский клуб» ответил тем, что не заинтересован в трансфере португальца в январское трансферное окно. При этом руководство «сливочных» не стало исключать возможный интерес к футболисту следующим летом.

Ранее среди претендентов на Леау числился лондонский «Челси», который может возобновить интерес к нападающему в ближайшем будущем.

Напомним, в данный момент Леау выступает на чемпионате мира за сборную Португалии, где успел забить два гола в статусе запасного.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Сборная Португалии Рафаэл Леау
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