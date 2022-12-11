Уткин: «Жалко Португалию, кроме Роналду, он всё делает для себя»

Блогер и журналист Василий Уткин поделился мнением об игре португальского нападающего Криштиану Роналду на чемпионате мира – 2022. 37-летний бомбардир принял участие в пяти поединках, в которых отметился одним голом с пенальти.

«Жалко всю Португалию, кроме одного человека. Да, Роналду много сделал для футбола, но он сделал это случайно - все это он делал для себя. Пусть его слезы останутся его собственными слезами», - поведал Василий на своем канале в ютубе.

Сборная Португалии завершила участие на чемпионате мира – 2022 на стадии ¼ финала. Подопечные Фернанду Сантуша потерпели неожиданное поражение от Марокко (0:1) и покинули турнир.