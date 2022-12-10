Автогол в матче с Канадой остаётся единственным пропущенным мячом Марокко на ЧМ

Сборная Марокко сенсационно добралась до полуфинала чемпионата мира благодаря сверхнадёжной игре в защите.

В сегодняшнем четвертьфинальном матче против Португалии коллектив Валида Реграги вновь сохранил ворота неприступными, победив с минимальным счётом. В пяти поединках на катарском мундиале марокканцы четырежды сыграли «на ноль» и пропустили всего один раз – мяч в свои ворота отправил Наиф Агер, что, впрочем, не помешало обыграть Канаду в третьем туре групповой стадии (2:1).

До встречи с португальцами сборная Марокко сдержала атаку соперников из Хорватии, Бельгии и Испании. В полуфинале представители Африки встретятся с победителем битвы Англия – Франция.