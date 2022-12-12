Каррера назвал сборную, которая больше всего удивила на ЧМ-2022

Итальянский футбольный специалист Массимо Каррера, известный по работе в московском «Спартаке», рассказал, какая сборная больше всего его удивила на чемпионате мира – 2022.

«Меня очень сильно удивила сборная Марокко. Эти ребята просто живут своей мечтой», - передает слова Карреры издание «РБ Спорт».

Ранее Массимо назвал сборную Франции главным фаворитом плей-офф чемпионата мира.

В ½ финала мундиаля подопечные Дидье Дешама встретятся как раз с марокканцами, а в другом полуфинальном противостоянии сойдутся национальные команды Хорватии и Аргентины.

Финал ЧМ пройдет в воскресенье, 18 декабря.