Жена Роналду поддержала Криштиану, раскритиковав тренера сборной Португалии

Джорджина Родригес, жена нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, подвергла критике наставника национальной команды Фернанду Сантуша за решение оставить ее мужа на скамейке запасных в поединке ¼ финала чемпионата мира - 2022 против Марокко.

«Сегодня тренер принял плохое решение. А ведь он всегда восхищался Криштиану. Он увидел, как изменилась игра, когда вышел Роналду, но уже было поздно. Нельзя так недооценивать лучшего футболиста мира. Это ведь самое сильно оружие. Жизнь преподносит нам уроки. В этот раз мы не проиграли, мы научились. Криштиану, мы восхищаемся тобой», - гласит сообщение Родригес в соцсетях.

Португалия проиграла Марокко со счетом 0:1. Роналду вышел на поле по ходу второго тайма, но не отметился голевыми действиями.